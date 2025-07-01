Икрам Алискеров не подерется с Бруно Феррейрой на UFC 318 из-за травмы
Икрам Алискеров не сможет провести бой с Бруно Феррейрой на UFC 318.
Икрам Алискеров получил травму и сможет вернуться в октябре.
Алискеров (16-2) в последнем бою победил Андре Муниза техническим нокаутом в первом раунде.
UFC 318 пройдет 19 июля, в главном поединке подерутся Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Самый неожиданный нокаут в UFC: боец почти отключился, но поднялся и вырубил соперника
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Orbit
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