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Икрам Алискеров не подерется с Бруно Феррейрой на UFC 318 из-за травмы

Икрам Алискеров не сможет провести бой с Бруно Феррейрой на UFC 318.

Икрам Алискеров получил травму и сможет вернуться в октябре.

Алискеров (16-2) в последнем бою победил Андре Муниза техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 318 пройдет 19 июля, в главном поединке подерутся Дастин Порье и Макс Холлоуэй.

Самый неожиданный нокаут в UFC: боец почти отключился, но поднялся и вырубил соперника

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Orbit
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