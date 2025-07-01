Джейк Пол вошел в топ-15 рейтинга WBA
Джейка Пола включили в топ-15 рейтинга организации WBA.
После попадания в топ-15 рейтинга у Пола есть шанс стать претендентом на пояс WBA. Чемпион WBA в тяжелом весе – Хильберто Рамирес.
Пол ранее победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме
Джейк Пол побил сына легенды бокса, вышедшего из рехаба. И вызвал Джошуа
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости