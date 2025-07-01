Джейк Пол вошел в топ-15 рейтинга WBA

Джейка Пола включили в топ-15 рейтинга организации WBA.

После попадания в топ-15 рейтинга у Пола есть шанс стать претендентом на пояс WBA. Чемпион WBA в тяжелом весе – Хильберто Рамирес .

Пол ранее победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме

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