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Джейк Пол вошел в топ-15 рейтинга WBA

Джейка Пола включили в топ-15 рейтинга организации WBA.

После попадания в топ-15 рейтинга у Пола есть шанс стать претендентом на пояс WBA. Чемпион WBA в тяжелом весе – Хильберто Рамирес.

Пол ранее победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме

Джейк Пол побил сына легенды бокса, вышедшего из рехаба. И вызвал Джошуа

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WBA
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