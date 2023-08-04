Боец UFC Ядонг подвергся вооруженному ограблению в США: «Впервые в жизни меня держали под дулом пистолета»

Сонг Ядонг рассказал, что стал жертвой вооруженного ограбления в США.

«Впервые в жизни меня держали под дулом пистолета. Мы с другом ехали в Сакраменто из Сан-Франциско. По пути нас ограбили четверо чернокожих мужчин. Когда мы заехали на заправку, они уже были там.

Они не преследовали нас – просто поджидали жертву. Один из грабителей ударил моего друга рукояткой пистолета и потребовал отдать кошельки, украшения. Они не хотели убивать нас, им просто нужны были деньги», – сказал боец UFC Сонг Ядонг.

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