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Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся 17 августа на UFC 319 (Дрикус дю Плесси)

Бой Пэдди Пимблетта и Джастина Гейджи станет со-главным на UFC 319.

Об этом рассказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси, который в главном поединке UFC 319 подерется с Хамзатом Чимаевым.

UFC 319 пройдет в Чикаго 17 августа.

Ранее Илия Топурия и Пимблетт провели стердаун после победы Илии над Чарльзом Оливейрой на UFC 317. Дана Уайт заявил, что Пимблетта не должны были пускать в октагон. 

Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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