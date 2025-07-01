Гаджиев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Абсолютно заслуженно. Это безупречный боец»
Камил Гаджиев прокомментировал лидерство Илии Топурии в рейтинге P4P.
«Абсолютно заслуженно. Рейтинг P4P – во многом итог математической формулы. В нее включается результат, метод и время победы, а также уровень оппозиции. Из комплекса складываются позиции.
На счету Топурии яркая и быстрая победа в новом для себя весе. По сути, два пояса на талии. На данный момент, это безупречный боец. Очевидно, что он должен быть на первом месте», – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев опустился на второе место.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
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