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Даниэль Кормье: «Ислам справится с Топурией, но это будет один из самых сложных тестов для Махачева»

Даниэль Кормье высказался об успехе Илии Топурии.

«Этот парень впечатляет. Ему всего 28, а он уже двукратный чемпион UFC, проведя всего девять боев в UFC. Топурия – настоящая звезда, это факт. Если он продолжит в том же духе, то останется на вершине надолго. Я верю, что он сможет удерживать пояс много лет.

Думаю, Ислам справится с ним, но это будет один из самых сложных тестов для Махачева», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после того, как нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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