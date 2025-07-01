Даниэль Кормье: «Ислам справится с Топурией, но это будет один из самых сложных тестов для Махачева»

Даниэль Кормье высказался об успехе Илии Топурии.

«Этот парень впечатляет. Ему всего 28, а он уже двукратный чемпион UFC, проведя всего девять боев в UFC. Топурия – настоящая звезда, это факт. Если он продолжит в том же духе, то останется на вершине надолго. Я верю, что он сможет удерживать пояс много лет.

Думаю, Ислам справится с ним, но это будет один из самых сложных тестов для Махачева », – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Илия Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после того, как нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и стал чемпионом в легком весе.

Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй