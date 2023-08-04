Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет жестоко. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»
Пауло Коста поделился ожиданиями от поединка с Хамзатом Чимаевым.
«У него нет ни единого шанса на победу. Буду честен с вами. Ни малейшего. Это будет жестоко, это будет фейерверк, это будет дикость.
Я продемонстрирую свои лучшие качества. Думаю, победитель нашего поединка получит титульный шанс», – сказал средневес UFC Пауло Коста.
Бой между Чимаевым и Костой пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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