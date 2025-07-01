Мераб Двалишвили: «В UFC предложили мне самому выбрать соперника и дату. Я был в шоке»

Мераб Двалишвили рассказал о разговоре с UFC.

«Это первый раз, когда из UFC сами мне позвонили: «Наслаждайся отдыхом, хорошо проведи время, а когда приедешь в Лас-Вегас – сходим на ужин и выберем, с кем ты хочешь драться и когда». Я был в шоке. Такого раньше не было.

Кори Сэндхаген больше всех заслуживает шанс. Я хочу подраться как можно скорее. Всегда хочу драться в Нью-Йорке. В Абу-Даби – вряд ли», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

В ночь на 8 июня Двалишвили победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок возглавил турнир UFC 316.

Двалишвили прибыл в Грузию после победы над О’Мэлли. Ему устроили чемпионский парад