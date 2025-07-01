Майкл Биспинг: «Топурия подерется с Пимблеттом в следующем бою, я вам практически гарантирую»
Майкл Биспинг сказал, что следующим соперником Топурии станет Пимблетт.
«Они подерутся в Madison Square Garden. Я вам практически гарантирую. Если у UFC нет каких-то других идей, то на 99% можно утверждать, что Топурия подерется с Пимблеттом», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
Илия Топурия и Пэдди Пимблетт провели стердаун после победы Илии над Чарльзом Оливейрой на UFC 317.
Топурия – о стычке с Пимблеттом: «Я видел страх в его глазах, они никогда не лгут»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
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