Президент WBC: «Из-за того что Фьюри стал лучшим боксером современности, с ним никто не хочет драться. Очень сочувствую ему»

Теги Маурисио Сулейман Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Президент WBC Маурисио Сулейман разочарован тем, что Тайсон Фьюри не может найти соперника.

«Фьюри – жертва обстоятельств. Из-за того что он стал лучшим боксером современности, с ним никто не хочет драться. Тайсон был готов выйти на ринг с кем угодно, поэтому я немного разочарован. Очень сочувствую Фьюри. Это не его вина», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

В последнем бою Тайсон Фьюри нокаутировал Дерека Чисору. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го.

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3 комментария

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melmi
Звучит очень лицемерно
Цыган не готов выйти на ринг без чека , который его устроит
С ним хотят многие боксировать ( он даст кассу) , но из-за его финансовых аппетитов бой организовать непросто
+5
-3
+2
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razval
Ответ Johnny Walker
Лучший боксёр современности постоянно дерётся только с лучшими, а не безрисковые проходные промежуточные, от страха проиграть: Чисора, Уайт, Валлин, Шварц, Пианетта, Сефери. Не тянет на величайшего.
А чего Уайлдера не написал?))))
+1
0
+1
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Johnny Walker
Лучший боксёр современности постоянно дерётся только с лучшими, а не безрисковые проходные промежуточные, от страха проиграть: Чисора, Уайт, Валлин, Шварц, Пианетта, Сефери. Не тянет на величайшего.
+2
-2
0
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