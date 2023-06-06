Президент WBC: «Из-за того что Фьюри стал лучшим боксером современности, с ним никто не хочет драться. Очень сочувствую ему»

Президент WBC Маурисио Сулейман разочарован тем, что Тайсон Фьюри не может найти соперника.

«Фьюри – жертва обстоятельств. Из-за того что он стал лучшим боксером современности, с ним никто не хочет драться. Тайсон был готов выйти на ринг с кем угодно, поэтому я немного разочарован. Очень сочувствую Фьюри. Это не его вина», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

В последнем бою Тайсон Фьюри нокаутировал Дерека Чисору. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го.

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