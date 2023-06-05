Усик ответил Тайсону, поставившему на победу Фьюри: «Майк, ты легенда и очень крутой человек»

Теги Майк Тайсон тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик ответил Майку Тайсону на прогноз на бой против Тайсона Фьюри.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон сказал, что Фьюри будет доминировать над Усиком.

«Я бы ответил Майку Тайсону так: «Майк, ты легенда, ты очень, очень крутой человек, спасибо тебе большое, Майк», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

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2 комментария

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AKM 88
Усик молодец, всегда себя достойно ведет!
+3
-1
+2
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Михаил Маевских
Ответ AKM 88
Усик молодец, всегда себя достойно ведет!
это ты про какого Усика?
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-1
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