Усик ответил Тайсону, поставившему на победу Фьюри: «Майк, ты легенда и очень крутой человек»

Александр Усик ответил Майку Тайсону на прогноз на бой против Тайсона Фьюри.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе сказал, что Фьюри будет доминировать над Усиком.

«Я бы ответил Майку Тайсону так: «Майк, ты легенда, ты очень, очень крутой человек, спасибо тебе большое, Майк», – сказал чемпион мира по боксу .

Уоррен – об Усике: «Не надо делать из Фьюри жадину. Единственная цель Усика – получить много денег в Саудовской Аравии»

Усик – о проигрыше Ломаченко Хейни: «Василия ограбили в этом бою»