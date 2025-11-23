Гэрри намекнул, что будет готовиться к Махачеву с командой Топурии: «Мы остановим дагестанцев и снимем с плеч голову Ислама»

Гэрри: С моими друзьями из Грузии мы помешаем русским добиться успеха.

Боец UFC Иэн Гэрри планирует готовиться к бою против чемпиона полусреднего дивизиона Махачева с командой Илии Топурии .

«У меня отличные отношения с Топурией.

С моими друзьями из Грузии мы помешаем русским добиться успеха. Мы остановим дагестанцев и снимем с плеч голову Ислама», – сказал Гэрри на пресс-конференции после UFC Qatar.

Напомним, Гэрри победил Белала Мухаммада в соглавном событии UFC Qatar.

Сен-Пьер назвал топ-5 P4P UFC. Тройка лидеров: Махачев, Топурия и Царукян

Гэрри обратился к Махачеву: «Я лучший в мире. Ты обязан провести титульную защиту против меня»