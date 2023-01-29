Босс WBC Сулейман назвал имя следующего соперника Артура Бетербиева

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Маурисио Сулейман Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Артуру Бетербиеву придется подождать поединка против Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Бетербиев – один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжелый бой, и Артуру нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник – обязательный претендент WBC Каллум Смит», – сказал Сулейман.

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3 комментария

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ALISTER
Каллум Смит может оказаться самым сильным соперником из всех, что были у Бетербиева.
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Оскар Муравьев
Если боя осенью за абсолюта не будет его не будет никогда
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Оскар Муравьев
Какой Смит не спешите... Сколько можно мешков бритов подкладывать под наших топов... Смит вообще не заслуживает боя за титул тем более за три.. Его Канело в 76 уничтожил райдер побил как грушу БТР его прибьет вообще даже в 38...бетербиев ждет Диму за наследие
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