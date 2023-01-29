Босс WBC Сулейман назвал имя следующего соперника Артура Бетербиева
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Артуру Бетербиеву придется подождать поединка против Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
«Бетербиев – один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжелый бой, и Артуру нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник – обязательный претендент WBC Каллум Смит», – сказал Сулейман.
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