ACA 196: Борисов проиграл Силве, Дамковский победил Сильву и другие бои
23 ноября в спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 196. В главном событии россиянин Олег Борисов (28-8) проиграл бразильцу Джосиелу Силве (23-7) техническим нокаутом во втором раунде.
Главные бои карда:
● Артем Дамковский (27-17) победил Мишеля Сильву (26-13) раздельным решением судей;
● Алексей Шуркевич (18-6) победил Дениса Магера (12-3) единогласным решение судей;
● Черси Дудаев (18-3) победил Александра Гребнева (10-7) единогласным решение судей;
● Амирхан Адаев (23-6) победил Владислава Мишкевича (11-5) единогласным решение судей.
«Могу бутылку пива после тренировки, вечером – две-три рюмки водки». Он дерется в 50 – и не думает завершать
Корнилов – о поражении Вахаеву на ACA 195: «Считаю, что меня ограбили»