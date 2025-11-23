ACA 196: Борисов проиграл Силве, Дамковский победил Сильву и другие бои

23 ноября в спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 196. В главном событии россиянин Олег Борисов (28-8) проиграл бразильцу Джосиелу Силве (23-7) техническим нокаутом во втором раунде.

Главные бои карда:

● Артем Дамковский (27-17) победил Мишеля Сильву (26-13) раздельным решением судей;

● Алексей Шуркевич (18-6) победил Дениса Магера (12-3) единогласным решение судей;

● Черси Дудаев (18-3) победил Александра Гребнева (10-7) единогласным решение судей;

● Амирхан Адаев (23-6) победил Владислава Мишкевича (11-5) единогласным решение судей.

