Царукян – в соцсетях: «Уважение Хукеру за то, что принял бой. У него яйца больше, чем у чемпиона дивизиона»
Царукян отметил смелость Хукера и упрекнул Топурию.
Боец UFC Арман Царукян поблагодарил Дэна Хукера за бой.
«Уважение Дэну Хукеру за то, что принял бой. У него яйца больше, чем у чемпиона дивизиона», – написал в соцсетях Царукян.
Царукян досрочно победил Хукера в главном событии UFC Qatar.
Напомним, титулом легкого дивизиона UFC владеет Илия Топурия.
Избиение от Царукяна в UFC – потребовал титульник с Топурией. У России будет новый чемпион?
Арман Царукян: «Все знают, что я должен получить титульный бой. Стану чемпионом и побью все рекорды UFC»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
