Чимаев – о конфликте с Гэрри: «Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно»

Чимаев: Гэрри – дерьмовый боец. Он хочет быть Конором, но никогда им не станет.

Чемпион UFC Хамзат Чимаев обвинил Иэна Гэрри в неуважении, что стало причиной перепалки бойцов на UFC Qatar.

«Не бей людей сзади. Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно. Он пришел туда, чтобы создать шумиху. Вы знаете этого парня, он пытается быть Конором Макгрегором, но он никогда им не станет. Он дерьмовый боец», – сказал Чимаев.

Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»

