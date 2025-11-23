  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чимаев – о конфликте с Гэрри: «Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно»
14

Чимаев – о конфликте с Гэрри: «Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно»

Чимаев: Гэрри – дерьмовый боец. Он хочет быть Конором, но никогда им не станет.

Чемпион UFC Хамзат Чимаев обвинил Иэна Гэрри в неуважении, что стало причиной перепалки бойцов на UFC Qatar.

«Не бей людей сзади. Он хлопнул меня по спине. Если хочешь проявить уважение, то прикоснись уважительно. Он пришел туда, чтобы создать шумиху. Вы знаете этого парня, он пытается быть Конором Макгрегором, но он никогда им не станет. Он дерьмовый боец», – сказал Чимаев.

Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»

Царукян не заметил бывшего соперника Махачева. Новый претендент на пояс Топурии?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: триттер Red Corner MMA
logoMMA
logoИэн Гэрри
logoХамзат Чимаев
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC Qatar: Царукян задушил Хукера, Белал проиграл Гэрри, Хоригучи победил Уланбекова
22 ноября, 20:40
Гэрри обратился к Махачеву: «Я лучший в мире. Ты обязан провести титульную защиту против меня»
22 ноября, 20:35
Белал открыт к поединку с Махачевым: «Моя цель – быть лучшим в этом спорте»
22 ноября, 15:30
Главные новости
Махачев – о Рахмонове: «Он уже больше года не дрался. Претендент не может столько простаивать с травмами, а потом сразу биться за пояс»
вчера, 18:04
Иэн Гэрри: «Готов драться с Махачевым даже в Дагестане. Хочу, чтобы это случилось до Рамадана»
вчера, 17:04
Топурия не планирует драться в январе: «Правда в том, что у меня не было никаких предложений от UFC. Нет вариантов на горизонте»
вчера, 16:54
Джонс – в соцсетях: «Спасибо народу Чечни, президенту и его семье за то, что подарили мне такой незабываемый опыт. Матушка Россия»
вчера, 15:55
Майкл Моралес: «Мне сказали, что я следующим подерусь за титул. Полагаю, в июне-июле – зависит от Махачева. Бой с Пратесом? Если придется, то соглашусь»
вчера, 14:08
Глава Дагестана Меликов наградил Махачева и его тренера Магомедова медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта»
вчера, 12:35Фото
Иван Штырков и Валентин Молдавский подерутся 12 декабря на RCC 24
вчера, 11:12
Джонс – о поездке в Чечню: «Меня пригласил Рамзан Кадыров! Праздновали 18-летие его сына. Стрелял из РПГ, ел как король»
вчера, 10:54
Царукян не понимает, почему Пимблетт так высоко в рейтинге: «Как можно победить 12-й или 13-й номер рейтинга, а потом попасть в топ-5?»
вчера, 10:26
Гэрри – о том, что Чимаев назвал его «белым мальчиком»: «Почти уверен, что мы оба белые»
вчера, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото