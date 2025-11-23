15

Сен-Пьер назвал топ-5 P4P UFC. Тройка лидеров: Махачев, Топурия и Царукян

Сен-Пьер включил Царукяна в топ-3 рейтинга P4P.

Бывший двукратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал свой вариант топ-5 рейтинга лучших бойцов UFC вне весовой категории.

Вариант Сен-Пьера:

1) Ислам Махачев;

2) Илия Топурия;

3) Арман Царукян;

4) Джон Джонс;

5) Алекс Перейра.

Официальный топ-5 выглядит так:

1) Ислам Махачев;

2) Илия Топурия;

3) Мераб Двалишвили;

4) Хамзат Чимаев;

5) Алешандре Пантожа.

Царукян – в соцсетях: «Уважение Хукеру за то, что принял бой. У него большие яйца, чем у чемпиона дивизиона»

UFC Qatar: Царукян задушил Хукера, Белал проиграл Гэрри, Хоригучи победил Уланбекова

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
