Сен-Пьер назвал топ-5 P4P UFC. Тройка лидеров: Махачев, Топурия и Царукян
Бывший двукратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал свой вариант топ-5 рейтинга лучших бойцов UFC вне весовой категории.
Вариант Сен-Пьера:
1) Ислам Махачев;
2) Илия Топурия;
3) Арман Царукян;
4) Джон Джонс;
5) Алекс Перейра.
Официальный топ-5 выглядит так:
1) Ислам Махачев;
2) Илия Топурия;
3) Мераб Двалишвили;
4) Хамзат Чимаев;
5) Алешандре Пантожа.
