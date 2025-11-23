Царукян поел верблюжатины после победы над Хукером в Катаре
Арман Царукян попробовал блюдо из верблюжатины.
Боец UFC Арман Царукян вместе со своей командой и чемпионом среднего дивизиона Хамзатом Чимаевым попробовал блюдо из мяса верблюда в Катаре.
«Food blogger edition 😛.
После яркой победы – попробую верблюда! Сказано – сделано!» – подписал видео Царукян.
Напомним, Арман Царукян досрочно победил Дэна Хукера в главном событии UFC Qatar.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Arman_Official
