Царукян поел верблюжатины после победы над Хукером в Катаре

Арман Царукян попробовал блюдо из верблюжатины.

Боец UFC Арман Царукян вместе со своей командой и чемпионом среднего дивизиона Хамзатом Чимаевым попробовал блюдо из мяса верблюда в Катаре.

«Food blogger edition 😛.

После яркой победы – попробую верблюда! Сказано – сделано!» – подписал видео Царукян.

Напомним, Арман Царукян досрочно победил Дэна Хукера в главном событии UFC Qatar.

