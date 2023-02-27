Президент WBC – о бое Фьюри и Пола: «Это пойдет на пользу для бокса во всех смыслах»
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал первое поражение Джейка Пола в боксерской карьере.
«Это был захватывающий бой, который пойдет на пользу для бокса во всех смыслах. Теперь на Джейке Поле больше нет давления. Теперь, когда он проиграл, у него будет возможность больше учиться и расти. Отличное спортивное мастерство», – заявил Сулейман.
Для Пола бой с Томми Фьюри стал седьмым в профессиональной карьере. Фьюри идет на серии из девяти побед.
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