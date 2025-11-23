Тренер Царукяна: «Настрой Хукера мне не понравился, он какой-то поникший был. С Топурией так легко в партере не будет»

Тренер Царукяна сравнил Хукера и Топурию.

Тренер Царукяна Сергей Торосян оценил победу Армана над Дэном Хукером в главном событии UFC Qatar и сравнил его с Илией Топурией .

«С Топурией не будет так же легко в партере, как с Хукером. У него есть хорошие навыки джиу-джитсу. Он будет пытаться вставать и атаковать снизу. Его, наверное, так просто не положишь на спину.

Хукер не сделал ни одного свипа, ни малейшего варианта не было. Никакой работы Дэна на подъем я не увидел! И вообще настрой Хукера мне не понравился, он какой-то поникший был.

С Топурией оставаться нельзя на короткой дистанции. Я бы с ним дрался на расстоянии. И постоянный челнок, постоянное движение. Потому что Топурии нельзя давать прицеливаться. Когда он выцеливает, то бьет точно. Нужно бить его и переводить. На сегодня так в этом дивизионе могут отработать только два человека. И то – один из них уже не в нем. Это Ислам Махачев и Арман», – сказал тренер Сергей Торосян.

