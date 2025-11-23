Рахмонов поздравил Гэрри с победой над Белалом: «Рад видеть. Ты знаешь, кто настоящий претендент»

Рахмонов – Гэрри: Ты знаешь, кто настоящий претендент.

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов поздравил ирландца Иэна Гэрри с победой над экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.

«Рад тебя видеть и поздравляю с победой. Ты знаешь, кто настоящий претендент», – написал Рахмонов в соцсетях.

Напомним, Гэрри победил Белала единогласным решением на UFC Qatar. В декабре Иэн проиграл Рахмонову.

