Рахмонов поздравил Гэрри с победой над Белалом: «Рад видеть. Ты знаешь, кто настоящий претендент»
Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов поздравил ирландца Иэна Гэрри с победой над экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.
«Рад тебя видеть и поздравляю с победой. Ты знаешь, кто настоящий претендент», – написал Рахмонов в соцсетях.
Напомним, Гэрри победил Белала единогласным решением на UFC Qatar. В декабре Иэн проиграл Рахмонову.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шавката Рахмонова
