Жорж Сен-Пьер: «Усман хочет еще один вызов. Я сказал ему: «Если тебе нужен мой совет, то делай то, что должен. Выпусти пар, но уйди победителем»

Сен-Пьер – Усману: Уйди победителем.

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер советует Камару Усману уйти из спорта на победной ноте.

«Камару уже далеко за 30 лет. Я сказал ему: «Чувак, я был там. Ты собираешься снова драться?» Он такой: «Да, думаю, что пойду на еще один вызов». Я ответил: «Если тебе нужен мой совет, то делай то, что должен. Выпусти пар, но уйди победителем», – сказал Сен-Пьер.

Напомним, бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Усману 38 лет. Он считается одним из претендентов на титульный бой с Исламом Махачевым.

