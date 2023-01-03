Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс – о трансгендерах в WBC: «То есть мужчину, считающего себя женщиной, допустят к бою со мной?»

Теги WBC Маурисио Сулейман Кларисса Шилдс бокс Бокс/MMA/UFC

Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс отреагировала на решение WBC ввести дивизион для трансгендерных спортсменов. Ранее об этом заявил глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

«Подождите, так что? Вы говорите, что мужчина-трансгендер, который сейчас идентифицирует себя как женщина, будет допущен к бою со мной?», – написала Шилдс в соцсетях.

Официальный аккаунт WBC ответил спортсменке: «Бои трансгендеров будут разрешены в отдельной категории для трансгендерных спортсменов».

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2 комментария

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Александр Тараканов
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Ты все неправильно поняла- мужики считающие себя бабами будут драться между собой!
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Cantstoped
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Правильно, надо допускать его до боя с тобой! ПОСМОТРИМ НА РАВЕНСТВО ПОЛОВ! Выруби его одной левой!
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