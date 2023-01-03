Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс – о трансгендерах в WBC: «То есть мужчину, считающего себя женщиной, допустят к бою со мной?»
Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс отреагировала на решение WBC ввести дивизион для трансгендерных спортсменов. Ранее об этом заявил глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.
«Подождите, так что? Вы говорите, что мужчина-трансгендер, который сейчас идентифицирует себя как женщина, будет допущен к бою со мной?», – написала Шилдс в соцсетях.
Официальный аккаунт WBC ответил спортсменке: «Бои трансгендеров будут разрешены в отдельной категории для трансгендерных спортсменов».
Глава WBC Сулейман планирует создать турнир по боксу для трансгендеров
2 комментария