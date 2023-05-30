Фьюри – об Усике: «Эта ссыкливая киска отказалась от £13 млн. А сейчас взяла бой за $6 млн»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Даниэль Дюбуа контент Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высмеял решение Александра Усика драться с Даниэлем Дюбуа.

«Факт в том, что эта ссыкливая киска отказалась от £13 млн. А сейчас взяла бой за $6 млн», – написал в соцсетях чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Напомним, что Александр Усик 12 августа подерется с Даниэлем Дюбуа.

Промоутеры Усика выиграли торги на организацию поединка, предложив сумму в $8,057 млн. Украинец получит за бой чуть больше $6 млн. Британцу достанется около $2 млн.

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4 комментария

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Ruslan Isaev
Он хоть 6 взял а ты как Цыган) у всех сейчас бой выпрашиваешь.
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Gertrud
да уж, Усик явно не Мудрик)))
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Олег Акимов
Врёт как дышит. Менеджеры Усика не могли не понимать, что 13 млн за других соперников не дадут 100%. Поэтому думаю причина не в деньгах.
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