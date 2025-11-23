Гэрри – о конфликте с Чимаевым: «Поведение Хамзата – это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий»

Гэрри считает поведение Чимаева нечемпионским .

Боец UFC Иэн Гэрри объяснил конфликт с чемпионом среднего дивизиона Хамзатом Чимаевым после UFC Qatar.

«Я поздравил Царукяна. Потом подошел к Хамзату и спросил, когда он вернется? Тот ответил: «Не знаю, брат. В любое время». Я хлопнул его по спине и сказал: «Окей». Далее между нами встает охранник, а я не понимаю, что происходит – мы нормально общались, нет намеков на конфликт. И тут выплеснулось это детское поведение Чимаева: «Иди на хер, брат, иди на хер». Он пытается толкнуть меня.

Я обернулся и сказал: «Ты должен вести себя как чемпион. А ты ребенок. Твой друг победил, но тебе мало внимания. Почему бы тебе не расслабиться и успокоиться, вернув минуту славы Арману?»

Честно? Это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий. Ты чемпион мира! Никому не нужно это видеть. У тебя проблемы с управлением гнева, будь мужчиной. Извините. Однажды я его поймаю, хоть он и полезет мне в ноги», – сказал Гэрри.

