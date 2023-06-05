Нганну ответил Фьюри: «Перестань болтать. Я уже сделал одолжение, приняв твои правила»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну призвал Тайсона Фьюри принять вызов.

«Перестань болтать, Тайсон, и рискни. Я уже делаю тебе одолжение, надев твои перчатки и приняв твои правила, потому что ты ограничен в навыках», – написал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну в соцсетях.

Нганну – Фьюри: «В любом случае я буду готов»

Фьюри – о вызове Нганну: «Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива, бомжара»

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5 комментариев

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artem klishin
бесполезный базар, по-моему
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Валерий Золотарев
Тупой мордобоец так до сих пор и не понял что Фьюрик тупо инфоповоды создавал дабы стабильно мелькать во всех околомордобойских СМИ подогревая к себе интерес.
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SGambler
Лол, сделал он одолжение. Ты же хотел прийти в бокс и получить боксерскую зарплату, давай тогда по твоим правилам, но это уже не будет бокс и зарплаты должны быть не боксерскими, а как в ММА какие нибудь 300-500 тыс.
+1
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Val Smith
Чую не дождется он вечера красных труселей от Цыгана.
+1
0
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Muerte
Ответ SGambler
Лол, сделал он одолжение. Ты же хотел прийти в бокс и получить боксерскую зарплату, давай тогда по твоим правилам, но это уже не будет бокс и зарплаты должны быть не боксерскими, а как в ММА какие нибудь 300-500 тыс.
Да, Нганну хочет денег.
Ради них готов теперь унижение и оскорбления и ждать, ждать, ждать)))
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