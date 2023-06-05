Нганну ответил Фьюри: «Перестань болтать. Я уже сделал одолжение, приняв твои правила»
Фрэнсис Нганну призвал Тайсона Фьюри принять вызов.
«Перестань болтать, Тайсон, и рискни. Я уже делаю тебе одолжение, надев твои перчатки и приняв твои правила, потому что ты ограничен в навыках», – написал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну в соцсетях.
Нганну – Фьюри: «В любом случае я буду готов»
Фьюри – о вызове Нганну: «Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива, бомжара»
Ради них готов теперь унижение и оскорбления и ждать, ждать, ждать)))