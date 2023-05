Канело vs Райдер – все о вечере бокса, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

7 мая в Сапопане (штат Халиско, Мексика) состоится вечер бокса. В главном событии вечера пройдет поединок между и Джоном Райдером за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Где и во сколько смотреть бой Канело – Райдер?

Турнир начнется в 07:00 по московскому времени. Главный стартует не раньше 15:00. Официальной трансляции поединка в России не будет.

Кард вечера бокса

Помимо Канело и Райдера в Сапопане подерутся:

Хулио Сесар Мартинес vs Рональ Батиста;

Габриэль Голлас Валенсуэла vs Стив Спарк;

vs Ричардс Болотникс.