Канело vs Райдер – все о вечере бокса, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
7 мая в Сапопане (штат Халиско, Мексика) состоится вечер бокса. В главном событии вечера пройдет поединок между Саулем Альваресом и Джоном Райдером за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.
Где и во сколько смотреть бой Канело – Райдер?
Турнир начнется в 07:00 по московскому времени. Главный стартует не раньше 15:00. Официальной трансляции поединка в России не будет.
Кард вечера бокса
Помимо Канело и Райдера в Сапопане подерутся:
Хулио Сесар Мартинес vs Рональ Батиста;
Габриэль Голлас Валенсуэла vs Стив Спарк;
Александр Гвоздик vs Ричардс Болотникс.
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