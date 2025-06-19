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Джонс – об Аспиналле: «Когда чего-то сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться»

Джон Джонс обратился к Тому Аспиналлу.

«Когда чего-то очень сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.

Ранее Том Аспиналл сказал, что Джон Джонс принял решение завершить карьеру – по его словам, об этом скоро будет объявлено официально.

Джон Джонс: «Сейчас мне плевать на бои. За кулисами происходит много всего. Моя работа – сидеть и быть спокойным. И принять наказание»

Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «В ближайшие пару недель у нас будут ответы»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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