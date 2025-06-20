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Умар Кремлев: «Руководство МОК давно пора послать куда подальше. Там, где нет России, нет и настоящего спорта»

Умар Кремлев считает, что не стоит взаимодействовать с руководством МОК.

«Руководство МОК давно пора просто послать куда подальше и делать свое дело. Международный олимпийский комитет (МОК) и Томас Бах давно потеряли доверие. Вместо того чтобы быть миротворцами, они используют спорт как политический инструмент, что разрушает саму суть соревнований.

Там, где нет России, фактически нет и настоящего спорта. Конфликт между Израилем и Ираном показывает, что двойные стандарты – реальность. Бах и его команда игнорируют проблемы, и их стоит исключить из международных спортивных ассоциаций. Где нет России, там нет и мира», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA).

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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