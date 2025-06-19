Иржи Прохазка: «Я бы победил гориллу. Нужно атаковать глаза, а потом яички»

Иржи Прохазка считает, что смог бы победить гориллу.

«Я бы победил гориллу. Разум – самое мощное оружие. Нужно атаковать глаза, а потом яички», – сказал боец UFC Иржи Прохазка .

Прохазка в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.

Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»