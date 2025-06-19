Иржи Прохазка: «Я бы победил гориллу. Нужно атаковать глаза, а потом яички»
Иржи Прохазка считает, что смог бы победить гориллу.
«Я бы победил гориллу. Разум – самое мощное оружие. Нужно атаковать глаза, а потом яички», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.
Прохазка в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.
Иржи Прохазка: «Идут переговоры о бое с Анкалаевым. Если Перейра согласится на реванш с Магомедом, то буду драться с кем-то другим»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Violence
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