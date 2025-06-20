PFL World Tournament 6: Ли – Рабаданов, Магомедов против Хамидова и другие бои

В ночь на 21 июня в Уичито, штат Канзас, состоится турнир PFL World Tournament 6. В главном событии пройдет полуфинальный поединок Гран-при в легком весе между Кевином Ли (20-8) и Гаджи Рабадановым (25-4-2).

Другие бои турнира:

● Лиз Кармуш (23-8) – Элора Дана (8-0);

● Мансур Барнауи (22-6) – Арчи Колган (11-0);

● Марсирли Алвес (13-4) – Джейк Хэдли (12-4);

● Брент Примус (16-4) – Алфи Дэвис (18-5-1);

● Джастин Ветзелл (11-2) – Мандо Гитьеррез (11-3);

● Магомед Магомедов (20-4) – Сарварджон Хамидов (16-0).

Прямую трансляцию турнира проведет сервис Окко. Начало − в 00:30 по московскому времени.