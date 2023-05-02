Головкин о первом бое с Канело: «Я не успел его нокаутировать»

Экс-чемпион мира WBA Super/IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ничейный исход первого боя трилогии с Саулем Альваресом.

«Я одержал победу. Мне не нужно что-то кому-то доказывать. И я не думаю, что у нас есть незавершенные дела. У меня не получился бой, потому что я не успел его нокаутировать», – сказал Головкин.

Первая встреча между Канело и GGG завершилась спорной ничьей.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг

Шавкату Рахмонову нашли соперника на лучший бой года в UFC