Головкин о первом бое с Канело: «Я не успел его нокаутировать»

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Sports.ru - Казахстан Головкин - Канело Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира WBA Super/IBF в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ничейный исход первого боя трилогии с Саулем Альваресом.

«Я одержал победу. Мне не нужно что-то кому-то доказывать. И я не думаю, что у нас есть незавершенные дела. У меня не получился бой, потому что я не успел его нокаутировать», – сказал Головкин.

Первая встреча между Канело и GGG завершилась спорной ничьей.

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