Джон Джонс: «Сейчас мне плевать на бои. За кулисами происходит много всего. Моя работа – сидеть и быть спокойным. И принять наказание»
Джон Джонс признался, что не хочет драться.
«Сейчас мне плевать на бои. Когда зуд вернется, если он вернется, то я буду готов подраться.
За кулисами происходит много всего. Моя работа – просто сидеть и быть спокойным. И принять наказание», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.
Ранее Том Аспиналл сказал, что Джон Джонс принял решение завершить карьеру – по его словам, об этом скоро будет объявлено официально.
Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «В ближайшие пару недель у нас будут ответы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Send Podcast
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