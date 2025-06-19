Джон Джонс: «Сейчас мне плевать на бои. За кулисами происходит много всего. Моя работа – сидеть и быть спокойным. И принять наказание»

Джон Джонс признался, что не хочет драться.

«Сейчас мне плевать на бои. Когда зуд вернется, если он вернется, то я буду готов подраться.

За кулисами происходит много всего. Моя работа – просто сидеть и быть спокойным. И принять наказание», – сказал чемпион UFC Джон Джонс .

Ранее Том Аспиналл сказал , что Джон Джонс принял решение завершить карьеру – по его словам, об этом скоро будет объявлено официально.

Уайт – о поединке Джонса и Аспиналла: «В ближайшие пару недель у нас будут ответы»