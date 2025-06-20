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Кирилл Дмитриев: «Надеемся, что UFC вернется в Россию в этом году. Хотим провести серию боев между бойцами из РФ и США»

Кирилл Дмитриев высказался о возможном возвращении турниров UFC в Россию.

«Когда UFC вернется в Россию? Мы надеемся, что в этом году. РФПИ является партнером и совладельцем «UFC Россия», поэтому мы надеемся на [проведение серии] боев между российскими и американскими бойцами.

Мы еще дискутируем, когда именно это все произойдет. Но надеемся, что в этом году», – сказал глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Его возглавил бой Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара.

Возвращение UFC в Россию – реальность. Каким оно будет?

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал SHOT
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