Взвешивание перед UFC Fight Night в Баку: Хилл и Раунтри показали одинаковые цифры, Физиев и Бахамондес – тоже

В Баку (Азербайджан) состоялась церемония взвешивания перед турниром серии UFC Fight Night . Ивент пройдет 21 июня – его возглавит поединок в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри .

Результаты взвешивания:

● Джамал Хилл (93,4 кг) – Халил Раунтри (93,4 кг);

● Рафаэль Физиев (70,5 кг) – Игнасио Бахамондес (70,5 кг);

● Кертис Блейдс (117 кг) – Ризван Куниев (120 кг);

● Тофик Мусаев (74 кг) – Мыктыбек Оролбай (74,9 кг);

● Назим Садыхов (70,3 кг) – Николас Мотта (70,5 кг);

● Мухаммад Наимов (66,2 кг) – Богдан Град (66,2 кг);

● Тагир Уланбеков (57,2 кг) – Азат Максум (57,2 кг).

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