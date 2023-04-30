Гвоздик вернулся в бокс ради боев с Биволом и Бетербиевым: «Я стремлюсь стать чемпионом мира»

Александр Гвоздик назвал целью победы над Биволом и Бетербиевым.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, завершивший карьеру в 2019 году, заявил о желании подраться за пояса, которыми владеют россияне и .

«Я не понимал, что будет дальше, и вдруг получил приглашение от стать одним из его спарринг-партнеров для подготовки к Биволу.

Я провел с ним целый лагерь, остался доволен своей формой, и идея вернуться возникла автоматически. Мне еще многого предстоит добиться в боксе.

Я стремлюсь стать двойным чемпионом мира и хотел бы заслужить право сразиться с лучшими боксерами дивизиона – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом», – сказал Бивол.

Александр Гвоздик 11 февраля подерется с Хосе Мирандой. Это первый бой украинца после поражения Бетербиеву в 2019-м

Бетербиев – о Биволе: «Не хочу называть его редиской, но Гвоздик и Смит хотели титульники – и мы сделали их»