Джонс – о возвращении Нганну в UFC: «Бизнес важнее эмоций, он может вернуться. Деньги решают»

Джон Джонс знает, как Фрэнсис Нганну может вернуться в UFC.

«Бизнес важнее эмоций. Если Фрэнсис проявит смирение, я думаю, он вполне может вернуться. Дана Уайт не просто так является одним из лучших спортивных управленцев. Деньги решают.

Нганну привлекает внимание, и я уверен, что Дана заинтересован. Время многое меняет и все лечит. В моей карьере бывали моменты, когда я думал, что Дана меня ненавидит. А теперь чувствую, что он мой самый большой защитник», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.

Джонс ранее признался , что не хочет драться.

Джонс – об Аспиналле: «Когда чего-то сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться»