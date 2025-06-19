Джонс – о возвращении Нганну в UFC: «Бизнес важнее эмоций, он может вернуться. Деньги решают»
Джон Джонс знает, как Фрэнсис Нганну может вернуться в UFC.
«Бизнес важнее эмоций. Если Фрэнсис проявит смирение, я думаю, он вполне может вернуться. Дана Уайт не просто так является одним из лучших спортивных управленцев. Деньги решают.
Нганну привлекает внимание, и я уверен, что Дана заинтересован. Время многое меняет и все лечит. В моей карьере бывали моменты, когда я думал, что Дана меня ненавидит. А теперь чувствую, что он мой самый большой защитник», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.
Джонс ранее признался, что не хочет драться.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Send Podcast
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