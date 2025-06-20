Роман Копылов: «У Косты какая-то инфекция. Просил замену, но UFC интересует только наш бой»

Роман Копылов высказался о переносе поединка с Пауло Костой.

Ранее стало известно, что поединок в среднем весе будет перенесен на июль. Изначально планировалось, что Роман Копылов и Пауло Коста подерутся на турнире UFC 317.

– Где был, чем занимался, когда узнал об отмене боя?

– Я только проснулся. У нас с домом время разное. Просыпаюсь, а от моего менеджера Евгения сообщение: «Доброе утро». И смайлики плачущие. Я думаю, что случилось? И дальше он пересылает мне сообщение на английском, мол, так и так. Я думаю: е мое! Но если честно, я не сильно удивился. В первый раз мы с Костой должны были подраться 17 мая, но перенесли на 28 июня. Сейчас еще затянули на месяц. Так что ждем.

– Причину переноса тебе сказали? Или просто поставили перед фактом?

– Какая-то инфекция у него. Или заболел.

– Предложения о замене на 317 были?

– Нет. UFC сказали, что они хотят видеть только этот бой, так что других вариантов не было, – сказал средневес UFC Роман Копылов .

Менеджер Копылова сомневается, что бой с Костой состоится: «Не раз говорил о больших опасениях»