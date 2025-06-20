Камил Гаджиев: «В 90-е торговал бензинчиком. Однажды меня из-за этого избили – две недели провалялся в больнице»

Камил Гаджиев поделился воспоминаниями о жизни в 1990-е.

– Вы говорили, что на улице приходилось договариваться с братками.

– Время такое было, много кто ходил с оружием. В принципе, от слов к делу очень быстро переходили. Я же вот бензинчиком приторговывал. Могли прийти и посчитать, что теперь это не моя поляна, а их. Условно: «Уходите отсюда, мы здесь будем работать». Ну а мы такие ребята… У нас всегда свое мнение, мы на нем стояли.

– Однажды вы не договорились – после этого вас избили.

– Как раз из-за бензина. Ребята посчитали, что мы слишком много зарабатываем и зарабатывать теперь должны они. В итоге они пришли и избили меня до больницы. Недели две провалялся с сотрясением мозга. Отделался легким испугом. Не хочу драматизировать и делать из себя человека, который выживал. Такого не было.

У нас все было нормально: росли в здоровом коллективе, немножко уличных разборок и борьбы за место под солнцем, учебу не бросали. Пьянки и наркотики никогда не приветствовал, но и ботаником не был.

– Почему после той ситуации не пошли в полицию?

– Другое время: не принято было решать вопросы в полиции. Не знаю, с чем это связано. Может, такая мода. Может, тогда полиция не была той полицией, которая сейчас. Все решалось по-другому. Кто сильнее, тот и прав, – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу’’.

Камил Гаджиев – большое интервью про деньги, криминал и MMA