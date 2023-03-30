Александр Поветкин: «Бокс престижнее смешанных единоборств»

Теги Александр Поветкин MMA бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин сравнил бокс и смешанные единоборства.

«Я всегда знал, что бокс все равно престижнее. Вот говорят, что смешанные единоборства стали популярнее бокса… На что я отвечаю: «Посмотрите на полные стадионы в США, Великобритании. Ну вот я выходил на бой с Энтони Джошуа, весь «Уэмбли» был заполнен. Разве это сравнишь с боями без правил?»

Не знаю. Не хочу ничего говорить. Ведь и в этом направлении однозначно есть хорошее, там выступают много сильных и достойных ребят. Но что лучше – я не берусь ответить. Но однозначно бокс не проигрывает в популярности боям без правил», – сказал Поветкин.

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11 комментариев

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Бадма Тюрбеев
Ответ Назар Игорь
Очень спорный вопрос. Правила бокса более щадят здоровье спортсменов, хотя и там множество случаев потери здоровья и даже летальных исходов. Бои без правил в основном более зрелищны, больше разнообразных приëмов. И конечно единого мнения быть не может, каждый кулик своë болото хвалит.
Бокс интересен только боями супертопов. никто не знает кто претендент и когда там с кем дрался, в отличии от того же мма, где за какой-то выдуманный пояс дрались далеко не чемпионы(масвидаль- диас), но они популярны. В боксе сейчас такого нет, и популярны только чемпионы. И вот ещё что- в скором времени бокс будет задвинут мма, тк он сейчас держится в целом на старом поколении. У молодёжи мма более популярен. Это однозначно. И если какой-то ммашник набьет лицо чемпиону бокса, то это ещё больше ускорит этот процесс...
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Назар Игорь
Ответ jwbmwbqvih
Где-то читал материал про сравнение урона в боксе и мма. Если не ошибаюсь,тут,на спортс. Так вот там было обосновано,что в боксе боец получает больше урона,чем в мма.
Это зависит от весовых категорий, в боксе их гораздо больше чем в ММА. И естественно чем тяжелее боксëр тем тяжелее его удар. Удары Тайсона, Формена и Фрейзера были страшны для соперников. Около 100 лет назад грозой противников был еврей Макс Бэр, последствия его ударов были трагичны, скончались несколько человек.
Очень советую любителям бокса найти отличную книгу Геннадия Шаткова "Жестокие раунды", 1979 года, там вся история бокса.
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Serik86
Бокс сильнее наносит урон, чем ММА.
Вот Майк Тайсон наносил удар приблизительный 800 кг.
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mqh9pzrxgf
Ответ jwbmwbqvih
Где-то читал материал про сравнение урона в боксе и мма. Если не ошибаюсь,тут,на спортс. Так вот там было обосновано,что в боксе боец получает больше урона,чем в мма.
100%, там после нокдаунов продолжают драться, хотя эти удары в голову отнимают кучу здоровья
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jwbmwbqvih
Ответ Назар Игорь
Очень спорный вопрос. Правила бокса более щадят здоровье спортсменов, хотя и там множество случаев потери здоровья и даже летальных исходов. Бои без правил в основном более зрелищны, больше разнообразных приëмов. И конечно единого мнения быть не может, каждый кулик своë болото хвалит.
Где-то читал материал про сравнение урона в боксе и мма. Если не ошибаюсь,тут,на спортс. Так вот там было обосновано,что в боксе боец получает больше урона,чем в мма.
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Артем Иванов
Саша лучший наш тяж в последнее время. Сам бокс вид единоборств джентельменский, с определёнными правилами. Тем он и труднее. То что, громких боев не происходит по причине неких менеджеров, а не бойцов, в этом бокс уступает. Всегда зрителям и болельщикам хочется видеть сражения лучших. Саше респект
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Люблю Марго Робби
Ответ Назар Игорь
Очень спорный вопрос. Правила бокса более щадят здоровье спортсменов, хотя и там множество случаев потери здоровья и даже летальных исходов. Бои без правил в основном более зрелищны, больше разнообразных приëмов. И конечно единого мнения быть не может, каждый кулик своë болото хвалит.
На счёт щадят здоровье очень спорный вопрос, сколько боксёров за последние например 10 лет умерли после боя и сколько бойцов ММА? Там бокс явно опережает
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Назар Игорь
Очень спорный вопрос. Правила бокса более щадят здоровье спортсменов, хотя и там множество случаев потери здоровья и даже летальных исходов. Бои без правил в основном более зрелищны, больше разнообразных приëмов. И конечно единого мнения быть не может, каждый кулик своë болото хвалит.
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Axmat Cecenov
*Уэмбли
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Axmat Cecenov
Думаю условный Джон Джонс-Нганну,Конор-Хабиб 2, собрал бы тоже УЕМБЛИ
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Артем
ага, 3 раза в год большие бои, конечно престижнее)
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