Александр Поветкин: «Бокс престижнее смешанных единоборств»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе сравнил бокс и смешанные единоборства.

«Я всегда знал, что бокс все равно престижнее. Вот говорят, что смешанные единоборства стали популярнее бокса… На что я отвечаю: «Посмотрите на полные стадионы в США, Великобритании. Ну вот я выходил на бой с Энтони Джошуа, весь «Уэмбли» был заполнен. Разве это сравнишь с боями без правил?»

Не знаю. Не хочу ничего говорить. Ведь и в этом направлении однозначно есть хорошее, там выступают много сильных и достойных ребят. Но что лучше – я не берусь ответить. Но однозначно бокс не проигрывает в популярности боям без правил», – сказал Поветкин.

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