Александр Поветкин: «Бокс престижнее смешанных единоборств»
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин сравнил бокс и смешанные единоборства.
«Я всегда знал, что бокс все равно престижнее. Вот говорят, что смешанные единоборства стали популярнее бокса… На что я отвечаю: «Посмотрите на полные стадионы в США, Великобритании. Ну вот я выходил на бой с Энтони Джошуа, весь «Уэмбли» был заполнен. Разве это сравнишь с боями без правил?»
Не знаю. Не хочу ничего говорить. Ведь и в этом направлении однозначно есть хорошее, там выступают много сильных и достойных ребят. Но что лучше – я не берусь ответить. Но однозначно бокс не проигрывает в популярности боям без правил», – сказал Поветкин.
Поветкин не планирует возобновлять карьеру: «Мне уже далеко за 40»
Поветкин – об алкоголизме Емельяненко: «Ничего не могу сказать плохого про Сашу»
Очень советую любителям бокса найти отличную книгу Геннадия Шаткова "Жестокие раунды", 1979 года, там вся история бокса.
Вот Майк Тайсон наносил удар приблизительный 800 кг.