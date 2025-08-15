1

Дэн Хукер: «Мне не предлагали бой с Оливейрой. Думаете, я боюсь его безжизненного тела?»

Дэн Хукер ответил на обвинения со стороны Чарльза Оливейры.

Ранее Чарльз Оливейра заявил, что Хукер отказался от поединка с ним: «Он наговорил кучу чепухи, но сразу же исчез, когда я предложил подраться».

«Чарли, ты зря врешь. Он говорит, что мы могли подраться в октябре в Бразилии, а я отказался. Ложные обвинения. Мне этого боя никогда не предлагали. Как вы представляете себе этот телефонный разговор? Типа, в UFC мне говорят: «Хочешь подраться с наполовину находящимся в отключке Оливейрой?»

А я отвечаю: «О нет, я боюсь его безжизненного тела, болтающегося по клетке». Нет, все было совсем не так. Этот бой мне никогда не предлагали», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
