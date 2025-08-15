Макс Холлоуэй: «Азартный игрок во мне поставил бы на дю Плесси. Но разум говорит, что победит Чимаев»

Макс Холлоуэй высказался о предстоящем бое Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

«Оба парня – звери. Это безумие. Я понимаю почему, но все равно – безумие. Чемпион, учитывая, кого он побеждал, идет андердогом. Это же странно. Хотя я понимаю, кто такой Чимаев.

Выбрать очень сложно. Нельзя не уважать чемпиона, глядя на его послужной список. Но и Чимаев... Посмотрите, что он творит в своих боях, как убедительно он побеждает. Очень трудно сделать выбор.

Азартный игрок во мне поставил бы на победу дю Плесси . Но разум говорит, что победит Чимаев. Но главный вопрос – это кардио Хамзата . Если бой закончится досрочно, то, думаю, он победит. А если затянется, то вижу победу Дрикуса», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

