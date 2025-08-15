  • Спортс
«Я доверяю Конору. К Джонсу отношусь скептически». Уайт рассказал, кто мог бы возглавить турнир UFC в Белом доме

Дана Уайт рассказал, кто мог бы возглавить турнир UFC в Белом доме.

«Кто может возглавить турнир в Белом доме? Я доверяю Конору Макгрегору. Он никогда, ни разу – если только он не был серьезно травмирован – не подводил нас.

А вот к Джону Джонсу я отношусь чуть более скептически. Он вернулся, но сейчас мы вообще не говорим о боях для него», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир UFC в Белом доме в 2026 году. Макгрегор и Джонс выразили заинтересованность в участии в турнире.

Уайт – о возможном бое Джонса в Белом доме: «Я не могу рисковать, вдруг что-то пойдет не так»

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
