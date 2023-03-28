Поветкин – об алкоголизме Емельяненко: «Ничего не могу сказать плохого про Сашу»

Теги Александр Поветкин Александр Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин высказался о проблемах Александра Емельяненко с алкоголем.

«Саша неплохой парень, конечно жаль, что у него есть какая-то зависимость. Однако все зависит от него самого. Куда его ни сажай и что ни делай, он должен сам к этому прийти.

Знаком с Сашей и ничего плохого про него не могу сказать. Нормальный парень. Может, все для шоу делается?» – сказал Поветкин.

Поветкин – о возвращении: «Попробовать хочется, но мое время ушло»

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1 комментарий

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Demon69
Если это делается для шоу...... Александр Емельяненко давно должен Оскара получить
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