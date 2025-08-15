0

PFL World Tournament 9: Рабаданов против Дэвиса, Хавалов – Ндрегжони и другие бои

В ночь на 16 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) состоится турнир PFL World Tournament 9. В главном событии ивента пройдет финал Гран-при в легком весе между Гаджи Рабадановым (26-4-2) и Альфи Дэвисом (19-5-1).

Другие бои турнира:

● Лиз Кармуш (24-8) – Джена Бишоп (9-2);

● Марсирли Алвес (14-4) – Джастин Ветцелл (12-2);

● Мадс Бернелл (20-7) – Роберт Уотли (15-3);

● Ренат Хавалов (9-0)– Вилсон Ндрегжони (11-4).

Прямую трансляцию турнира проведет сервис Okko. Начало – в 01:30 по московскому времени.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
PFL
Гаджи Рабаданов
