Поветкин не планирует возобновлять карьеру: «Мне уже далеко за 40»

Бывший чемпион мира по боксу заявил, что не намерен возвращаться в ринг.

«Думаю, не стоит уже. Смысл? Было бы мне 30 лет, а мне уже далеко за 40. Я вот сейчас посещаю различные турниры, общаюсь с молодежью, посещаю тренировки ребят. Сам немного тренируюсь», – сказал Поветкин.

В последний раз Поветкин дрался в марте-2021, когда проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвертом раунде поединка. После поражения он объявил о завершении карьеры.

Поветкин – о возвращении: «Попробовать хочется, но мое время ушло»

Поветкин – об алкоголизме Емельяненко: «Ничего не могу сказать плохого про Сашу»