Поветкин не планирует возобновлять карьеру: «Мне уже далеко за 40»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин заявил, что не намерен возвращаться в ринг.

«Думаю, не стоит уже. Смысл? Было бы мне 30 лет, а мне уже далеко за 40. Я вот сейчас посещаю различные турниры, общаюсь с молодежью, посещаю тренировки ребят. Сам немного тренируюсь», – сказал Поветкин.

В последний раз Поветкин дрался в марте-2021, когда проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвертом раунде поединка. После поражения он объявил о завершении карьеры.

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1 комментарий

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Azamat Abdukadyroff
Для меня Поветкин лучший Российский боксёр, его победа над Уайтом останется надолго в моей памяти, заготовка с апперкотом))
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