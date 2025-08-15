  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Президент BKFC ответил на критику со стороны Рокхолда: «Ему выбили зубы – и он сдался. Этот спорт не для него»
3

Президент BKFC ответил на критику со стороны Рокхолда: «Ему выбили зубы – и он сдался. Этот спорт не для него»

Президент BKFC ответил на критику со стороны Люка Рокхолда.

Ранее бывший чемпион UFC Люк Рокхолд раскритиковал бои на голых кулаках: «Люди просто тупые. Это какой-то идиотский вид спорта».

«В своем поединке он сдался – значит, этот спорт оказался не для него. Упасть в нокаут – это не выбор, а вот сдаться – выбор. Именно это он и сделал – просто решил поднять белый флаг. При этом у него не было никаких проблем с тем, чтобы подписать контракт, на протяжении всей подготовки он прекрасно отзывался о промоушене.

Но в дебюте ему выбили зубы – уверен, в других видах единоборств с ним такого еще не случалось. Так что для него это стало определенным шоком. Но брать и плохо отзываться о спорте в целом – это уже лишнее. Наш промоушен очень хорошо о нем позаботился», – сказал президент BKFC Дэвид Фельдман.

На счету Рокхолда один поединок по правилам кулачных боев. В апреле 2023 года он проиграл Майку Перри техническим нокаутом во втором раунде на турнире BKFC 41.

Главный кулачный турнир года – там ломали челюсти с улыбкой. Мы увидели это вживую

BKFC проведет турнир в открытом весе. Призовой фонд составит $25 млн

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
Bare Knuckle
logoЛюк Рокхолд
logoMMA
Кулачные бои
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Йоэль Ромеро проведет дебютный бой в BKFC 12 сентября
35 августа, 18:02
Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к бою в Белом доме»
716 июля, 08:45
Экс-бойцы UFC Ромеро, Сантос и Брансон подписали контракты с BKFC
11 июля, 08:50
Главные новости
PFL World Tournament 9: Рабаданов против Дэвиса, Хавалов – Ндрегжони и другие бои
только что
Дэн Хукер: «Мне не предлагали бой с Оливейрой. Думаете, я боюсь его безжизненного тела?»
135 минут назад
Ариэль Хельвани: «Конор и его команда подтвердили, что он не ушел из UFC»
1сегодня, 10:25
WBO обязала Бивола предоставить подробную медицинскую документацию о травме
2сегодня, 09:35
ACA 190: Гасанов – Арышев, Одилов против Силвы и другие бои
2сегодня, 08:50
Чимаев – о бое с дю Плесси: «Африка больше никогда не увидит чемпионского пояса UFC»
8сегодня, 08:30
Опубликован официальный постер UFC 320. Турнир возглавит реванш Анкалаева и Перейры
1сегодня, 07:55Фото
Дана Уайт опроверг информацию об увольнении Макгрегора из UFC
2сегодня, 07:40
Дю Плесси и Чимаев провели битву взглядов перед боем на UFC 319
1сегодня, 07:25Видео
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04