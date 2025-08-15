Президент BKFC ответил на критику со стороны Рокхолда: «Ему выбили зубы – и он сдался. Этот спорт не для него»

Президент BKFC ответил на критику со стороны Люка Рокхолда.

Ранее бывший чемпион UFC Люк Рокхолд раскритиковал бои на голых кулаках: «Люди просто тупые. Это какой-то идиотский вид спорта».

«В своем поединке он сдался – значит, этот спорт оказался не для него. Упасть в нокаут – это не выбор, а вот сдаться – выбор. Именно это он и сделал – просто решил поднять белый флаг. При этом у него не было никаких проблем с тем, чтобы подписать контракт, на протяжении всей подготовки он прекрасно отзывался о промоушене.

Но в дебюте ему выбили зубы – уверен, в других видах единоборств с ним такого еще не случалось. Так что для него это стало определенным шоком. Но брать и плохо отзываться о спорте в целом – это уже лишнее. Наш промоушен очень хорошо о нем позаботился», – сказал президент BKFC Дэвид Фельдман.

На счету Рокхолда один поединок по правилам кулачных боев. В апреле 2023 года он проиграл Майку Перри техническим нокаутом во втором раунде на турнире BKFC 41.

