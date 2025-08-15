Ариэль Хельвани: «Конор и его команда подтвердили, что он не ушел из UFC»
Ранее портал UFC Roster Tracker сообщил, что Конора Макгрегора исключили из ростера UFC.
«Конор НЕ разорвал отношения с UFC. И Конор, и его команда подтвердили мне это. Он также подтвердил, что вернулся в пул допинг-тестирования, сдал тесты – и все они оказались чистыми. Он сказал: «Все окей», – написал в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Он дебютировал в UFC в 2013 году и становился чемпионом полулегкого и легкого весов, проведя 14 боев.
