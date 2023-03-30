Экс-чемпион мира Фроч бросил вызов Конору. Макгрегор ответил

Бывший чемпион мира в среднем весе заявил, что готов подраться с Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств.

«Конор Макгрегор и Джейк Пол? Они не умеют боксировать. Я слишком большой и сильный для них. Побил бы Пола одной рукой. Макгрегор мог бы доставить мне парочку проблем, но он все равно слишком маленький.

Если бы мне предстояло подраться с Конором в клетке, то я бы тренировался усерднее. Но я бы все-равно его вынес. Он слишком мелкий», – заявил Фроч.

«Эдди Хирн, организуй это», – написал Конор в социальных сетях.

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