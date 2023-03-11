Нганну – о бое с Уайлдером: «Мы пришли к устному соглашению»

Теги MMA Деонтей Уайлдер бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о возможном переходе в бокс.

«Моим следующим шагом должен быть бокс. Сначала я хочу провести один боксерский поединок, а затем, возможно, вернуться в ММА, потому что мне все еще это нравится. 

Хочется провести несколько боев в боксе. Мы работаем. Надеюсь, через месяц или два я объявлю о возможных датах и местах проведения боя. Это займет немного больше времени, чем я думал. На большие вещи нужно время.

Я рассматриваю любого как соперника и говорил с промоутером Эдди Хирном об Энтони Джошуа. Не знаю, что произойдет. Максимум, с кем мы говорили, – это команда Деонтея Уайлдера. У нас было несколько разговоров, в целом мы пришли к какому-то устному соглашению», – сказал Нганну.

Мусаси – про переход Нганну в бокс: «Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет?»

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8 комментариев

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sanek maloi
Ответ London.is.blue
Так ему предлагали самый большой гонорар в истории супертяжелого веса. Если Джонс заработал 8 миллионов за последний бой, значит и Нганну предлагали примерно столько же. А сколько он хотел? 30? Так он не Конор. Нганну переоценён.
Я думаю там не 30 лямов сыграли, а Нгану больше хотел эксклюзивный контракт, т.е заработать по возможности на боксе, как в свое время сделал Конор. Теперь будем поглядеть, что из этого всего выйдет у африканского каменоломщика.
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London.is.blue
Ответ sanek maloi
Надеюсь у Нгану получится заработать на безбедную пенсию, хоть в боксе, хоть в мма. Импонирует, что не прогнулся на условия гаса, сколько бойцов они уже развели на свои условия, которые выгодны им(((
Так ему предлагали самый большой гонорар в истории супертяжелого веса.
Если Джонс заработал 8 миллионов за последний бой, значит и Нганну предлагали примерно столько же.
А сколько он хотел? 30? Так он не Конор.

Нганну переоценён.
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sanek maloi
Ответ Вася Енотов
Если каждый работник "корпорации" будет диктовать свои условия, то будет неизбежный развал. Есть ключевые бойцы, которые делают кассу и условия которых будут, как минимум обсуждать, потому что от них во многом зависит успех и процветание конторы. Но Нганну в целом персонаж заменяемый и далеко не ключевой. Плохо, что сам он не ловит дупля и не понимает этого. После того, как его абсолютно деклассируют в боксе, акции этого чувака на рынке труда будут стоить копейки.
Нгану заменяемый, спору нет, только вот осмелился показать яйки организации. Почему нет, Нейт, Конор, Джонси диктовали и диктуют. Оказывается камерунский каменоломщик не такой уж и тупой оказался. У него сейчас в боксе за пару боёв, может выгореть больше, чем за все рабство в гасе, на которое его могли развести, а может ничего не получиться, он пошел по своему пути, как получится покажет время. В общем это долгий разговор на самом деле.
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z3yjyzh29x
Ответ Вася Енотов
Если каждый работник "корпорации" будет диктовать свои условия, то будет неизбежный развал. Есть ключевые бойцы, которые делают кассу и условия которых будут, как минимум обсуждать, потому что от них во многом зависит успех и процветание конторы. Но Нганну в целом персонаж заменяемый и далеко не ключевой. Плохо, что сам он не ловит дупля и не понимает этого. После того, как его абсолютно деклассируют в боксе, акции этого чувака на рынке труда будут стоить копейки.
Возможно, а возможно что он за один бой получит гонорар как за 3-4 боя в ММА и при этом провести бой не с блогером, а с одним из сильнейших боксеров. Поражение условному Уайлдеру ему карьеры не испортит
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Вася Енотов
Ответ sanek maloi
Надеюсь у Нгану получится заработать на безбедную пенсию, хоть в боксе, хоть в мма. Импонирует, что не прогнулся на условия гаса, сколько бойцов они уже развели на свои условия, которые выгодны им(((
Если каждый работник "корпорации" будет диктовать свои условия, то будет неизбежный развал. Есть ключевые бойцы, которые делают кассу и условия которых будут, как минимум обсуждать, потому что от них во многом зависит успех и процветание конторы. Но Нганну в целом персонаж заменяемый и далеко не ключевой. Плохо, что сам он не ловит дупля и не понимает этого. После того, как его абсолютно деклассируют в боксе, акции этого чувака на рынке труда будут стоить копейки.
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уличный иуда
Что то мне подсказывает, что половину гонорара от боя с Деонтеем,Нганну отдаст на лечение последствий
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"Iron"
Бедный Нгану, мы тебя не забудем…
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sanek maloi
Надеюсь у Нгану получится заработать на безбедную пенсию, хоть в боксе, хоть в мма. Импонирует, что не прогнулся на условия гаса, сколько бойцов они уже развели на свои условия, которые выгодны им(((
+7
-2
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