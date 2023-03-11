Нганну – о бое с Уайлдером: «Мы пришли к устному соглашению»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе рассказал о возможном переходе в бокс.

«Моим следующим шагом должен быть бокс. Сначала я хочу провести один боксерский поединок, а затем, возможно, вернуться в ММА, потому что мне все еще это нравится.

Хочется провести несколько боев в боксе. Мы работаем. Надеюсь, через месяц или два я объявлю о возможных датах и местах проведения боя. Это займет немного больше времени, чем я думал. На большие вещи нужно время.

Я рассматриваю любого как соперника и говорил с промоутером Эдди Хирном об Энтони Джошуа. Не знаю, что произойдет. Максимум, с кем мы говорили, – это команда . У нас было несколько разговоров, в целом мы пришли к какому-то устному соглашению», – сказал Нганну.

Мусаси – про переход Нганну в бокс: «Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет?»

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